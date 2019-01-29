В Новой Москве в этом году запустят 10 автобусных маршрутов

Для безопасности движения городского транспорта в ТиНАО вдвое расширят проезжую часть.

В Новой Москве до конца года планируют запустить 10 новых автобусных маршрутов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

— Они свяжут поселения округов друг с другом, а также с метро и железнодорожными станциями. В населённых пунктах, через которые пройдут маршруты, живёт более 50 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта, от станции метро "Тёплый Стан" пройдут три маршрута: до центра МЧС "Лидер" в посёлке Завода Мосрентген, в посёлок Ватутинки, в котором живёт более 10 тысяч человек, а также до поселения Первомайское с восемью тысячами жителей.

Общая протяжённость маршрутов составит около 70 километров. Для безопасности движения транспорта в ТиНАО планируют вдвое расширить проезжую часть.

Как ранее писал Лайф, 14 января запустили выделенные полосы для общественного транспорта на Калужском шоссе и на Минской улице.