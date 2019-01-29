МВД проверяет видео с полицейским, не пропустившим скорую в Подмосковье

Читайте также

МВД проверяет видео с полицейским, не пропустившим скорую в Подмосковье

42
На кадрах отчётливо видны номера автомобиля, поэтому установить нарушителя не составит труда.

МВД начало проверку после появления в соцсетях видео, на котором водитель, предположительно, полицейский, не уступает дорогу скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

На снятых очевидцами кадрах кроссовер стоит перед каретой скорой помощи, которая, скорее всего, спешит на вызов — у неё включены проблесковые маячки и работает сирена. По словам автора ролика, инцидент произошёл в посёлке Белоозёрский, а за рулём иномарки находился местный участковый. На кадрах отчётливо видны номера автомобиля, поэтому установить нарушителя не составит труда.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×