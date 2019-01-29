Синоптики предрекают москвичам ледяной дождь в конце рабочей недели

К концу недели в Москве может пройти ледяной дождь. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передаёт РИА "Новости".

По словам специалиста, из-за того, что в столице начнётся оттепель, а температуры установятся нулевые, в течение трёх дней будут идти осадки в смешанной фазе. Это, в свою очередь, может привести к гололёдным явлениям. 31 января же вероятен ледяной дождь.

Как ранее писал Лайф, в столичный регион пришло потепление. Днём сегодня будет облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в Москве составит 0…–2 °С, в Подмосковье — 0…–5 °С.