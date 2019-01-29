Сайт "Росгеологии" на фоне скандала атаковали хакеры

Ранее топ-менеджер ведомства Руслан Горринг был снят со своей должности из-за появления в соцсетях видео с неподобающим поведением.

Сайт "Росгеологии" подвергся хакерской атаке. Об этом РИА "Новости" сообщил советник гендиректора холдинга Антон Сергеев.

— Сейчас решаем возникшие технические проблемы. Надеюсь, что в течение получаса-часа работа сайта будет восстановлена, — прокомментировал он.

Пока не известно, связана ли атака с громким скандалом, который разгорелся вокруг первого замгендиректора "Росгеологии" Руслана Горринга. Ранее в Интернете появилось видео с неподобающим поведением чиновника. На записи игрового стрима c Twitch топ-менеджер кричит на других игроков, угрожая им расправой, и рассказывает о сексуальных отношениях с подчинёнными.

Сегодня утром Горринг был уволен, а руководителю "Росгеологии" был объявлен выговор.