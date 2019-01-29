МИД Колумбии отреагировал на запись в блокноте Болтона "о пяти тысячах солдат"

В МИД Колумбии отреагировали на запись советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в блокноте, в которой он указал об отправке пяти тысяч военных в латиноамериканскую страну. В Боготе отмечают, что их властям неизвестны причины действий Болтона.

— При всём уважении к упоминанию Колумбии в блокноте, который был в руках у господина Джона Болтона, значение и причины такого упоминания нам неизвестны, — приводит заявление МИД Колумбии El Tiempo.

Как уже сообщал Лайф, журналисты во время брифинга по ситуации в Венесуэле заметили в блокноте Болтона запись об отправке пяти тысяч американских военных в Колумбию. По этому поводу уже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.