МИД Колумбии отреагировал на запись в блокноте Болтона "о пяти тысячах солдат"

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МИД Колумбии отреагировал на запись в блокноте Болтона "о пяти тысячах солдат"

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Фото: pixabay.com

В МИД Колумбии отреагировали на запись советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в блокноте, в которой он указал об отправке пяти тысяч военных в латиноамериканскую страну. В Боготе отмечают, что их властям неизвестны причины действий Болтона.

— При всём уважении к упоминанию Колумбии в блокноте, который был в руках у господина Джона Болтона, значение и причины такого упоминания нам неизвестны, — приводит заявление МИД Колумбии El Tiempo.

Как уже сообщал Лайф, журналисты во время брифинга по ситуации в Венесуэле заметили в блокноте Болтона запись об отправке пяти тысяч американских военных в Колумбию. По этому поводу уже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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