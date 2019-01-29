Всё руководство "Росгеологии" могут проверить из-за скандального видео

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Всё руководство "Росгеологии" могут проверить из-за скандального видео

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Кадр из видео-трансляции в Twitch, ставшей поводом для увольнения Горринга

Также проверка может коснуться финансово-хозяйственной деятельности российского холдинга.

Минприроды может провести проверку всего руководства "Росгеологии" из-за появления скандального видео с первым заместителем генерального директора холдинга Русланом Горрингом.

— Если потребуется, службы проверят всех, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Также там допустили, что будет проверена и финансово-хозяйственная деятельность холдинга.

Напомним, Горринг снят с должности из-за появления в соцсетях игровой видеотрансляции, где он нецензурно обсуждает сексуальные отношения с подчинёнными.

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