Жителя Урала осудили на 22 года за убийство двух продавщиц

Мужчина в сопровождении сообщника напал на женщин в магазине при попытке ограбления.

Свердловский областной суд приговорил к 22 годам тюрьмы жителя города Серова, убившего двух сотрудниц магазина при попытке ограбления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, в октябре 2017 года злоумышленник и его сообщник напали на продавцов магазина "Промтовары" и потребовали выручку с продажи. Одну из женщин они ударили ножом 29 раз, вторую — не менее 11, после чего обе скончались.

Злоумышленники украли 61 тысячу рублей и скрылись. Позже они напали на прохожую, нанесли ей около 10 ударов ножом и отняли сумку, в которой было 500 рублей. Женщине вовремя оказали медицинскую помощь, и она выжила.

— Свердловский областной суд назначил Артёму Гребневу наказание в виде 22 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Как отмечается, уголовное дело в отношении сообщника осуждённого прекращено в связи с его смертью.

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