Учителю ошпарило лицо. В красноярской школе прорвало трубу с кипятком — видео

В Красноярском крае произошло ЧП в школе. 28 января чугунный радиатор отопления прорвало на уроке химии в гимназии № 91 Железногорска, после чего в класс полилась горячая вода и пошёл пар. Это видно на опубликованных в соцсетях кадрах.
По словам очевидцев, горячей водой обожгло руки и лицо учительнице и она находится в больнице, однако, как сообщает РИА "Новости", в управлении образования Железногорска наличие пострадавших не подтвердили.
— Сегодня занятия возобновлены, — добавили в управлении.
Отмечается, что во время ЧП залило три этажа — вода просочилась в кабинеты на третий и второй этажи. Ремонт, по всей видимости, будет проведён одновременно в трёх кабинетах.
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