Фальшивомонетчики стали чаще подделывать купюры в 2000 рублей

В основном злоумышленники пытаются сбыть банкноты через розничные сети, рынки и магазины.

Фальшивомонетчики начали активнее подделывать денежные купюры номиналом 2000 рублей — количество выявленных к концу 2018 года таких банкнот составило 384. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчёт Центробанка.

В регуляторе отметили, что новые купюры ввели в оборот в октябре 2017 года, а первые фальшивки появились уже в 2018 году. По оценке Гознака, это связано с постепенным вхождением денег номиналом 2000 рублей в оборот. В основном фальшивомонетчики пытались сбыть подделки через розничные сети, рынки и магазины.

По данным ЦБ, 41% из числа выявленных в прошлом году фальшивых двухтысячных купюр банки нашли самостоятельно и передали в полицию. Общее число поддельных рублёвых банкнот в прошлом году составило около 38,5 тысячи штук. Доля фальшивых купюр в 2000 рублей составляет пока всего 1%.