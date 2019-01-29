ФСБ задержала в Саратове палестинца, работавшего на иностранную разведку

Сведения, которые он передавал зарубежной спецслужбе, ценности не представляли, и он отделался предупреждением.

ФСБ задержала в Саратове уроженца Палестины, который с 2016 года передавал иностранной спецслужбе данные об общественно-политической ситуации в регионе и мусульманской умме России. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Мужчину зовут Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмед. Восемь лет назад он получил гражданство России и в Саратове проживает постоянно.

— Несмотря на то что переданные им данные не содержали сведений, составляющих государственную тайну, продолжение сотрудничества с иностранными спецслужбами создавало предпосылки к нанесению ущерба безопасности Российской Федерации, — рассказали в ведомстве.

Мужчину предупредили "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена".

Ранее сообщалось, что крымчанин получил 10 лет колонии за участие в нацбатальоне на Украине.