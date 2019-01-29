Солонку в сторону. Россиян хотят отучить подсаливать пищу за один месяц

Диетологи советуют действовать в два этапа, чтобы постепенно снизить норму суточного потребления этой приправы до 5 граммов и не более.

Изменить своё меню, чтобы соответствовать рекомендациям Минздрава по количеству ежедневного употребления соли, можно буквально за один месяц. Экспресс-метод предложили столичные диетологи. Первый этап, по данным агентства "Москва", заключается в исключении продуктов, богатых натрием.

— Это хлеб и хлебные продукты, колбасные изделия и мясные консервы, сыры, консервированные овощи и соленья, солёная и копчёная рыбная продукция, а также фастфуд, соусы, кетчупы, — комментирует ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук Алла Погожева.

Затем, когда человек привыкает к новому меню, можно начать готовить все блюда без добавления соли, постепенно уменьшая количество этой приправы. Оптимальное количество соли на порцию блюда должно быть таким:

супы (250–500 мл) — 1–1,5 г соли

блюда из мяса, рыбы или птицы (100 г) — 0,5 г соли

каши и овощные блюда (200 г) — 0,5 г

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект Минздрава об обязательном йодировании пищевой поваренной соли. Дело в том, что употребление обогащённой йодом соли является самым эффективным методом профилактики и снижения заболеваний щитовидной железы, связанных с нехваткой йода, и уменьшения числа осложнений при беременности. Человеческий организм нуждается в постоянном пополнении этого микроэлемента, поскольку вырабатывать его не в состоянии.