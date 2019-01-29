Тысячи Sandero, Logan и Dokker отзывают в России

Российский дилер Renault отзывает в России более 3,6 тыс. автомобилей таких моделей, как Sandero, Logan и Dokker. Как поясняет Росстандарт, в машинах есть угроза возникновения проблем с подушками безопасности.
— Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара, — говорится в сообщении Росстандарта.
Под отзыв попадают модели, реализованные с ноября 2017 года.
На Sandero, Logan и Dokker, которые оказались в отзывной кампании, заменят подушки безопасности на водительском месте. Ремонтные работы проведут бесплатно для автовладельцев.
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