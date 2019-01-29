Отдельная категория и экзамен. Милонов призвал ужесточить контроль за таксистами

Парламентарий заявил, что "даже последний алкаш" может заняться этой профессией и подвергать опасности людей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить контроль за таксистами — ввести для них отдельную категорию прав и заставить сдавать экзамен повышенной сложности. По его мнению, нужно также составить свод правил, за нарушение которых водители будут нести ответственность.

— Таксисты обязательно должны проходить медосвидетельствование перед выездом. Кто-то должен нести уголовную ответственность за их состояние и поведение. А то даже последний алкаш может стать таксистом и подвергать опасности людей. Всё-таки таксист — это не хухры-мухры, — объяснил парламентарий свою позицию агентству "Москва".

По мнению Милонова, за необоснованный отказ от поездки водителя следует лишать лицензии, а за грязь в салоне и неопрятный вид тоже следует наказывать. Народный избранник при этом считает, что требования к пассажирам нужно ужесточить, разрешив таксистам не возить слишком пьяных людей.

Депутат объяснил и специфику экзамена для водителей такси. По его мнению, в тесте должна учитываться специфика работы. Он считает обязательным наличие водительского мастерства на экзамене — "чтобы ни одной фишечки по сложному маршруту не сбил".