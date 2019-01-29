Во Франции избили и ограбили 86-летнюю жену Жан-Мари Ле Пена

Преступник напал на женщину, когда она припарковала свой автомобиль и собиралась пойти на рынок.

В парижском пригороде Сель-Сен-Клод неизвестный напал на жену основателя французской партии "Национальный фронт", известной сейчас как "Национальное объединение", Жан-Мари Ле Пена.

Инцидент произошёл 28 января около 13:00 (15:00 мск). 86-летняя Жани Ле Пен припарковала свой автомобиль и вышла из него, чтобы сходить на рынок. В этот момент на неё напал мужчина, повалил её на землю, ударил несколько раз кулаком и шлемом, после чего забрал её сумочку.

La Celle-Saint-Cloud : l’épouse de Jean Marie Le Pen agressée dans la rue https://t.co/wv6orhpIbO #Rediff — Le Parisien (@le_Parisien) 29 января 2019 г.

Мужчина скрылся на скутере, которым управлял его подельник. Позже с банковской карты пострадавшей пытались снять сумму, превышающую 2400 евро.

В больнице у Ле Пен диагностировали ушибы в области левого локтя и боли в шее.

Как ранее писал Лайф, в прошлом году Жан-Мари Ле Пена несколько раз госпитализировали с плохим самочувствием.