"Город живёт по инерции". Беглов заявил, что Петербургу нужна модернизация

Врио губернатора Северной столицы добавил, что нужно переломить ситуацию, определить путь, который будет направлен на всестороннюю модернизацию города.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Северной столице необходима модернизация. По его словам, город "живёт по инерции". Об этом врио главы региона сказал на заседании с обновлённым правительством.

— Наш великолепный город сегодня застыл, живёт по инерции. Практически все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие в 2000-х годах, завершены. Их ресурс для повышения качества жизни петербуржцев уже исчерпан, — пояснил Беглов.

Он добавил, что динамика социально-экономических показателей всё ещё неудовлетворительна. Врио губернатора напомнил, что Петербург не смог удержать рост валового регионального продукта, что негативно может сказаться на деловом климате, бюджете, а самое главное на качестве и уровне жизни горожан.

По словам Беглова, нужно переломить ситуацию, определить путь, который будет направлен на всестороннюю модернизацию города. А вот уже она должна лечь "в основу перспективной стратегии развития".

Он также напомнил, что для развития Северной столицы нужно, чтобы её бюджет достигал примерно триллиона рублей.

Как уже сообщал Лайф, ранее Беглов, начиная заседание обновлённого правительства, озвучил приоритеты, которые стоят перед местным кабмином.