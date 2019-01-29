Путин встретится сегодня с губернатором Тамбовской области

Сегодня у президента России Владимира Путина достаточно внутренний рутинный рабочий день без крупных публичных мероприятий. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Из публичного — будет сегодня беседа президента с руководителем Тамбовской области Александром Никитиным, — добавил представитель Кремля.

Напомним, Никитин стал губернатором Тамбовской области в 2015 году. До этого он занимал пост председателя Тамбовской областной думы.