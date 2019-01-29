"Сколько будет стоить мусор?" Пресс-конференция ОНФ

Общероссийский народный фронт проводит пресс-конференцию под названием "Народный контроль за мусорной реформой". В ходе неё эксперты представят результаты мониторинга регионов по обоснованности тарифов на вывоз мусора, установленных с 1 января.

В ОНФ намерены добиваться обоснованности и прозрачности новых тарифов. Россияне должны чётко понимать, когда и как изменится качество работы по обращению с отходами в каждом городе и населённом пункте нашей страны.