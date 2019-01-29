"Сколько будет стоить мусор?" Пресс-конференция ОНФ

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"Сколько будет стоить мусор?" Пресс-конференция ОНФ

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Графика: © ОНФ

Общероссийский народный фронт проводит пресс-конференцию под названием "Народный контроль за мусорной реформой". В ходе неё эксперты представят результаты мониторинга регионов по обоснованности тарифов на вывоз мусора, установленных с 1 января.

В ОНФ намерены добиваться обоснованности и прозрачности новых тарифов. Россияне должны чётко понимать, когда и как изменится качество работы по обращению с отходами в каждом городе и населённом пункте нашей страны.

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