Песков адресовал МИД РФ вопрос о вероятности обсуждения ДРСМД "ядерной пятёркой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать, будет ли обсуждаться Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на завтрашней встрече "ядерной пятёрки" в Пекине.

— Нужно в МИД адресовать этот вопрос, — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Совещание пяти ядерных держав — России, США, Великобритании, Франции и Китая — пройдёт в Пекине 30 января. Ранее стало известно, что на полях встречи замгоссекретаря Штатов Андреа Томпсон обсудит с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым ДРСМД, а также другие вопросы, затрагивающие тему нераспространения ядерного вооружения.