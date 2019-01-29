В Кремле пока не ознакомились со скандальным видео экс-замглавы "Росгеологии"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились со скандальным видео, из-за которого Руслана Горринга сняли с должности первого заместителя гендиректора холдинга.

— Нет. Пока не знакомились, пока не было на это времени, — пояснил представитель Кремля.

Громкий скандал разгорелся вокруг первого замгендиректора "Росгеологии" Руслана Горринга. Ранее в Интернете появилось видео с неподобающим поведением чиновника. На записи игрового стрима c Twitch топ-менеджер кричит на других игроков, угрожая им расправой, и рассказывает о сексуальных отношениях с подчинёнными.

Сегодня утром Горринг был уволен, а руководителю "Росгеологии" был объявлен выговор.