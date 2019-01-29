Песков ответил на слова Болтона о возможности военного давления на Венесуэлу

В Кремле изначально говорили о негативных последствиях в случае военного вмешательства третьих стран.

В Кремле считают неприемлемыми рассуждения о ситуации в Венесуэле, носящие характер предположений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника президента США Джона Болтона о возможности военного вмешательства Штатов в ситуацию в Венесуэле.

— Здесь недопустимы какие-то эвентуальные рассуждения, это слишком чувствительная субстанция. И подобные заявления, безусловно, не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны, — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле изначально говорили о негативных последствиях в случае военного вмешательства третьих стран в ситуацию вокруг Венесуэлы.

Также Песков заявил, что Москва будет защищать интересы России в Венесуэле.