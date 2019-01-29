"Росгеология" опровергла слова замглавы холдинга из скандального видео

Информация о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий из скандального видеоролика бывшего первого замгендиректора "Росгеологии" Руслана Горринга не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

— Проводилась проверка появившихся в СМИ фактов на видео. В частности, относительно лиц, речь о которых, возможно, шла на видеокадрах. Озвученное не подтвердилось, — говорится в сообщении.

Напомним, во время игрового стрима c Twitch топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг угрожал расправой соперникам по "стрелялке" и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал. Герой ролика был уволен за неподобающее поведение.