В Кремле не знакомы с идеей Минюста не наказывать за коррупцию при форс-мажоре

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В Кремле не знакомы с идеей Минюста не наказывать за коррупцию при форс-мажоре

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Кремле пока не ознакомились с инициативой Минюста отменить наказание за коррупцию в случае, если она была совершена "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет никакой позиции, потому что пока не знакомы с этой инициативой, — сказал Песков.

Напомним, в Минюсте считают, что иногда соблюдение требований закона может оказаться невозможным из-за "объективных причин".

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