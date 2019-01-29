"Закусили удила". Лавров заявил, что США взяли курс на смену режима в Венесуэле

Штаты взяли курс на незаконную смену режима в Венесуэле, закусив удила. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Ещё раз подчеркну: мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима, — отметил глава российского МИД.

Он добавил, что нужно отстаивать международное право всеми имеющимися способами. Лавров отметил, что Москва с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать всё, чтобы поддержать законные власти латиноамериканской страны в их отстаивании Конституции.

Как уже сообщал Лайф, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, после чего его поддержали США, Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. Легитимного главу государства Николаса Мадуро поддержали Россия, Турция, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор, а Белоруссия и Китай призвали не вмешиваться в дела Каракаса.

Свою очередь, Мадуро обвинил американские власти в попытке устроить переворот в Венесуэле и разорвал дипотношения с Соединёнными Штатами.