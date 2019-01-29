Лаврова "навела на многие мысли" запись Болтона о "тысячах солдат в Колумбию"

По мнению министра, политик проявил беспечность, оставив блокнот под прицелами телекамер или фотоаппаратов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что блокнот с записью помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о "тысячах солдат в Колумбию" "наводит на многие мысли". Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Москве.

— Джон Болтон проявил беспечность: оставил неприкрытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер или фотоаппаратов. В них содержалась фраза: "пять тысяч солдат в Колумбию". Тоже наводит на многие мысли, — отметил министр.

Глава МИД РФ напомнил, что из Соединённых Штатов и ряда других стран ранее открыто звучали призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для интервенции. Как отметил Лавров, в качестве предлога использовалась тяжёлая гуманитарная ситуация.

Напомним, журналисты во время брифинга по ситуации в Венесуэле заметили в блокноте помощника президента США по нацбезопасности пометку: "пять тысяч солдат в Колумбию". В Боготе прокомментировали произошедшее.