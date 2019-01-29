Лавров: США своими санкциями пытаются конфисковать средства Венесуэлы

Штаты своими санкциями пытаются конфисковать средства Венесуэлы, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что у США уже есть такой опыт нелегитимного обращения с чужими деньгами.

— Такие замораживания были и в отношении в своё время и Ирака, Ливии, Ирана, Кубы, Никарагуа, Панамы. В большинстве случаев эти замораживания, по сути дела, оборачивались конфискацией средств чужого правительства, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Али Каббой.

Он добавил, что аналогично сейчас поступает и Британия, которая арестовала золотой запас латиноамериканской страны, который находится в Лондоне.

Глава МИД РФ также уверен, что США подрывают последние остатки доверия к доллару своими действиями против Венесуэлы.

Ранее министр отмечал, что Штаты взяли курс на незаконную смену режима в Венесуэле.

Как уже сообщал Лайф, Вашингтон ввёл новые санкции против Венесуэлы. Ограничительные меры коснутся государственной нефтегазовой компании PDVSA. США заблокировали все активы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с этой компанией.