Абэ назвал условие для создания американских военных баз на Курилах

Премьер Японии не стал комментировать, каким образом данный вопрос обсуждается с российской стороной.

Размещение американских военных баз на Курильских островах в случае их передачи Японии будет возможно только с согласия японского правительства, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Его слова цитирует агентство Kyodo.

— США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японо-американского договора о безопасности, однако место размещения должно быть согласовано с Правительством Японии, — сказал Абэ.

Как отмечается, премьер не стал отвечать на вопрос представителя одной из оппозиционных партий о том, каким образом данный вопрос обсуждается с российской стороной. Абэ добавил, что комментарии на этот счёт "окажут негативное влияние на ход переговоров".

Ранее японский премьер Синдзо Абэ назвал условия заключения мирного договора с Россией.