"Самая юная в истории". В Великобритании 18-летнюю девушку осудили за педофилию

Софи Элмс призналась в шестнадцати эпизодах сексуальных преступлений против двух маленьких детей. Девушка проведёт за решёткой почти 8 лет.

В английском графстве Уилтшир юную девушку впервые осудили за сексуальные преступления в отношении детей. О резонансном приговоре сообщает таблоид Daily Mirror. 18-летняя сотрудница детсада из города Суиндон Софи Элмс приговорена к семи годам и десяти месяцам тюрьмы за педофилию. Во время судебного заседания она признала свою вину.

Dad of girl abused by convicted female paedophile says 'lives are destroyed' https://t.co/EPhW2n3Fii pic.twitter.com/42QhuzV4ZC — Daily Mirror (@DailyMirror) 28 января 2019 г.

Следствие доказало вину Софи по 16 эпизодам. Свои преступления девушка совершала в течение полутора лет, причём первое из них датировано 2002 годом, когда самой обвиняемой едва исполнилось 17 лет. На суде также выяснилось, что у девушки был сообщник — Дэвид Геринг, с которым она познакомилась в соцсетях. Он получил 15 лет тюрьмы.

Случай Софи Элмс является редкостью не только из-за её возраста, но и из-за пола. Женщины крайне редко становятся фигурантами дел о преступлениях против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Природа этого явления до конца не изучена, однако, по одной из версий, ключевую роль здесь играет материнский инстинкт.