ОНФ запустит масштабную кампанию по контролю за мусорной реформой

Эксперты особо отметили необходимость навести порядок в сфере обращения с отходами первого и второго классов опасности.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустит масштабную кампанию по контролю за ходом "мусорной" реформы. Об этом на пресс-конференции сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ "Экология" Елена Цунаева.

— В связи со значимостью данной реформы для повседневной жизни простых людей Народный фронт принял решение контролировать ход её проведения, — заявила она.

Цунаева напомнила, что реформа стартовала уже в 69 субъектах РФ. Она подчеркнула необходимость создать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая позволит ликвидировать все несанкционированные свалки и рекультивировать данные территории.

По её оценке, одной из важнейших задач на сегодня является создание инфраструктуры по сортировке мусора. Также Цунаева указала на необходимость навести порядок в сфере обращения с отходами первого и второго классов опасности. Как отметила эксперт ОНФ, значительная часть предприятий по утилизации такого мусора не функционирует, а опасные отходы отправляются на незаконные свалки.

Ранее в Москве началась пресс-конференция ОНФ под названием "Народный контроль за мусорной реформой".