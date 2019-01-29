Задержаны мошенники, обманом забравшие у москвичей больше сотни квартир

Они давали деньги жителям столицы в долг под залог недвижимости, вынуждая их подписывать документы с огромными суммами.

В Москве полиция задержала группу мошенников, которые обманом лишили квартир более ста жителей столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступники арендовали офис и там, используя реквизиты нескольких компаний, заключали с жителями столицы договоры займов под залог недвижимого имущества. При этом вводили клиентов "в заблуждение относительно суммы, указанной в договоре и фактически выдаваемой на руки".

Мошенники требовали при выдаче займов передавать им документы на право собственности заложенных квартир. Сумма ущерба по всем эпизодам достигла 300 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве был арестован столичный полицейский.