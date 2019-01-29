Предлагали вложиться в биткоины. У пенсионерки из Удмуртии выманили 3 млн рублей

Местная жительница даже взяла несколько кредитов, ведь мошенники обещали многократное увеличение дохода.

Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам три миллиона рублей. Они предложили ей сделать инвестиции в криптовалюту, чтобы увеличить свой доход. Об этом рассказывает региональное управление МВД.

Сначала местная жительница увидела рекламу в Сети о выгодном вложении денег. Ей предложили заполнить анкету, после чего позвонил неизвестный мужчина, который представился брокером. Во время разговора мошенник рассказал женщине, что она может увеличить свой доход, если переведёт деньги в биткоины.

Пенсионерка поверила и для начала перевела миллион рублей. Мошенники не заставили себя долго ждать, они позвонили и сказали женщине, что её доход увеличился, но, чтобы получить средства, нужно ещё вложиться. В общей сложности они уговорили её перевести три миллиона рублей.

При этом местная жительница взяла несколько кредитов. Переведя им три миллиона, пенсионерка поняла, что нарвалась на мошенников, и обратилась в полицию. Дело заведено по статье "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере". Преступники объявлены в розыск.