Назван срок завершения строительства первой нитки "Северного потока – 2"

Финансовый директор компании Nord Stream 2 также обозначил месяц сдачи второй ветки газопровода.

Строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре этого года. Об этом заявил финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран во время выступления на Европейской газовой конференции.

— Первая нитка будет готова в ноябре, вторая — в декабре, — сказал Коркоран.

Ранее в "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока — 2" идёт по графику. Также в компании сообщили, что на данный момент отстроено более 20% морского газопровода.