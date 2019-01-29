Назван срок завершения строительства первой нитки "Северного потока – 2"

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Назван срок завершения строительства первой нитки "Северного потока – 2"

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Финансовый директор компании Nord Stream 2 также обозначил месяц сдачи второй ветки газопровода.

Строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре этого года. Об этом заявил финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран во время выступления на Европейской газовой конференции.

— Первая нитка будет готова в ноябре, вторая — в декабре, — сказал Коркоран.

Ранее в "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока — 2" идёт по графику. Также в компании сообщили, что на данный момент отстроено более 20% морского газопровода.

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