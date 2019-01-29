Отдых отменяется. Пассажир на рейсе Петербург – Анталья избил стюардессу

В аэропорту Сочи совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании "Россия", который направлялся из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По его словам, во время полёта пассажир избил стюардессу. Посадка понадобилась для оказания ей медицинской помощи.

Напомним также о недавнем инциденте на борту "Аэрофлота". Пассажир потребовал направить самолёт в Афганистан и пригрозил оружием. Теперь он под арестом.