Отдых отменяется. Пассажир на рейсе Петербург – Анталья избил стюардессу

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Отдых отменяется. Пассажир на рейсе Петербург – Анталья избил стюардессу

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В аэропорту Сочи совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании "Россия", который направлялся из Санкт-Петербурга в Анталью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По его словам, во время полёта пассажир избил стюардессу. Посадка понадобилась для оказания ей медицинской помощи.

Напомним также о недавнем инциденте на борту "Аэрофлота". Пассажир потребовал направить самолёт в Афганистан и пригрозил оружием. Теперь он под арестом.

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