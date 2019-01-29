Полиция просит арестовать похитителя картины Куинджи из Третьяковки

Как ранее сообщалось, "кража века" была совершена 27 января. Тогда один из посетителей на глазах у всех снял картину со стены и ушёл.

Полиция просит арестовать похитителя картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Юлию Сухинину.

— В суд поступило ходатайство от следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Д. Чуприкова, — отметила она, добавив, что похититель доставлен в суд и заседание начнётся в ближайшее время.

Напомним, "кража века" была совершена 27 января. Тогда один из посетителей на глазах у всех снял картину со стены и ушёл. Присутствующие, хоть и удивились, однако подумали, что это работник музея. Преступнику удалось скрыться, но вскоре он был задержан в Подмосковье, спрятав картину при этом на стройке. Там её и нашли правоохранители.

Резонансное событие меж тем вызвало интерес к выставке Куинджи, которая продлится до 17 февраля. В экспозицию входит около 180 работ знаменитого мастера.

Как ранее писал Лайф, эксперты обнаружили повреждения на похищенной картине.