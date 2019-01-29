В России предложили отменить техосмотр личных автомобилей

Сейчас от данной обязанности освобождены владельцы маломощных транспортных средств с максимальной скоростью до 50 километров в час.

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается отменить обязательный технический осмотр личного автотранспорта. Автором инициативы выступила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

Уточняется, что предложение обусловлено официальной статистикой, согласно которой техническая неисправность автомобилей составляет всего 3,8% среди всех причин ДТП за первые девять месяцев 2018 года. По мнению авторов закона, обязанность проводить техосмотр направлена не на предупреждение аварий, а на создание дополнительной финансовой нагрузки на водителей.

Сейчас от техосмотра освобождены владельцы маломощных автомобилей и транспортных средств, которые не способны набрать скорость движения более 50 километров в час.