Невеста, которую дважды уронили при краже, отказалась от претензий к похитителям

Героиня ролика заверила правоохранителей, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские в Северной Осетии закончили проверку видео неловкого похищения невесты, где девушку завернули в бурку, но по пути в машину дважды уронили. Они выяснили личность героини ролика и опросили.

— Девушка сообщила полицейским, что её жизни и здоровью ничего не угрожает и претензий к "похитителю" ни она, ни её родители не имеют. Обряд был совершён по обоюдному согласию, — цитирует РИА "Новости" представителя МВД по республике.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько молодых людей в папахах подбегают к девушке, после чего один из них накидывает на неё бурку и несёт к машине. Однако ступеньки и волнение, видимо, делают своё дело, и он роняет невесту два раза.