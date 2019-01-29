СМИ: Монахи Афона отказались ехать на интронизацию главы "новой церкви" Украины

13 из 20 монастырей проголосовали против участия в церемонии, которая пройдёт в Киеве 3 февраля.

Более половины афонских монастырей отказались участвовать в интронизации главы "новой церкви" Украины Епифания. Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.

По информации СМИ, 28 января прошло чрезвычайное заседание Священного Кинота Святой горы Афон. Там обсуждалась просьба вселенского патриарха Варфоломея, который попросил афонских монахов отправить на интронизацию Епифания Думенко свою делегацию.

Несмотря на то что официально никаких заявлений на этот счёт не было, издание со ссылкой на источники сообщило, что положительного ответа на просьбу Варфоломея не последовало — лишь семь из 20 монастырей Афона проголосовали за. Журналисты отмечают, что афонские монахи не решились открыто занять ту или иную сторону, что вызывает озабоченность у Константинопольского патриархата.

Как ранее писал Лайф, руководитель "новой" Православной церкви Украины заявил, что его интронизация состоится в день его рождения.