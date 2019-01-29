Уголовное дело о похищении Авраама Руссо вернули следствию

Генпрокуратура вернула в Следком уголовное дело о похищении певца Авраама Руссо, которое произошло почти 15 лет назад. Об этом сообщила адвокат Тельмана Исмаилова, одного из фигурантов дела, Марина Русакова.

— Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение и вернула в Следственный комитет уголовное дело о похищении Руссо, — приводит её слова ТАСС.

Она напомнила, что никто из фигурантов дела вину не признаёт. Обвиняемые в похищении будут добиваться того, чтобы дело было закрыто за "отсутствием события и состава преступления".

Русакова отмечает, что 15-летний срок уголовного преследования по этой статье истекает уже 31 января. Адвокат напоминает, что в конце прошлого года дело о похищении певца было завершено следствием и отправлено в Генпрокуратуру.

Как уже сообщал Лайф, следствие установило, что в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре под обманным предлогом, обеспечил приезд артиста в московский ресторан "Прага". После этого он сопроводил его в свой кабинет, который располагался на втором этаже этого же здания.

Там совместно с другими лицами его насильно удерживали и избили. Исмаилов требовал от Руссо отменить все его концерты, а также вступить с ним в договорные отношения на ведение концертной деятельности.

После этого певца доставили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока Руссо не согласился на условия бизнесмена.