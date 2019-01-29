Депутат предложил разрешить россиянам отпуск по болезни без справки от врача

По его мнению, для восстановления здоровья хватит от одного до десяти дней по согласованию с руководителем.

В Карелии член горсовета Петрозаводска предложил разрешить россиянам уходить в отпуск по болезни, не предоставляя справку от врача. Александр Анишин полагает, что законодательному собранию Карелии стоит инициировать такие поправки в Трудовой кодекс.

— В нашей стране люди вынуждены вызывать доктора и получать у него больничный даже при лёгком недомогании, иначе — прогул, — приводятся слова депутата на сайте горсовета.

Он отмечают, что многие россияне выбирают вариант перенести болезнь "на ногах", рискуя здоровьем и способствуя распространению болезнетворных микробов.

Анишин считает, что при лёгком недомогании хватит отпуска от одного до десяти дней при согласовании с работодателем.

Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить использовать новогодние выходные, когда захочется.