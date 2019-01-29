В Госдуме предложили ввести школьные уроки по раннему материнству

Депутат Оксана Пушкина рассказала, что во время поездки в 1993 году в США была поражена тем, что данный вопрос обсуждают на общенациональном уровне.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила ввести в школах уроки по раннему материнству. Об этом она заявила в беседе с агентством "Москва".

— В нашей стране раннее материнство стало социальным явлением, набирающим стремительные обороты. А чтобы побороть стигму в отношении мам-тинейджеров, необходимо признать это явление в России и заняться просвещением через специальные уроки в школах и СМИ в том числе, — сказала Пушкина.

Депутат рассказала, что во время поездки в США в 1993 году она была поражена множеством ток-шоу, художественных и документальных фильмов на данную тему и её впечатлило то, что данный вопрос обсуждают на общенациональном уровне.

Она рассказала, что её внимание привлекло это, потому что на Западе вопрос раннего материнства обсуждается легко и доступно. При этом поднимается целый ряд сложных вопросов — моральных, этических и психологических.

Она подчеркнула, что не замечать проблему — преступно. Работа над вопросом должна быть комплексной, с участием психологов, педагогов, родителей.

Как ранее писал Лайф, общественники предложили блокировать чайлдфри-группы в соцсетях.