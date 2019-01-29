В Москве заочно арестовали лидера украинских националистов Евгения Карася

Националисту заочно предъявлено обвинение по двум статьям. Кроме того, он объявлен в международный розыск.

В Москве заочно арестован на два месяца лидер украинской националистической организации "С14" Евгений Карась, которого обвиняют в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Как сообщает агентство "Москва", срок будет исчисляться с момента его передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации в РФ, либо же если он будет задержан на территории России.

По данным следствия, нападение на РЦНК в украинской столице произошло 17 февраля 2018 года. Тогда радикалы под руководством Карася проникли в здание и разрушили экспозицию музея. Кроме того, они сорвали флаги России, бросив их на землю и начав топтать, нанесли на стены антироссийские лозунги. Также нападавшие атаковали сотрудника центра.

Карасю заочно предъявлено обвинение по двум статьям. В первой речь идёт о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, во второй — о надругательстве над государственным гербом или флагом России. Обвиняемый объявлен в международный розыск.