Губернатор Тамбовской области доложил Путину о работе по инвестпроектам

Никитин подчеркнул важность новых предприятий для создания дополнительных рабочих мест.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации инвестпроектов и рассказал, что регион вскоре станет лидером в стране по производству мяса индейки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Никитина, в 2018 году в области стартовал проект по созданию тепличного комбината в Мичуринске — единственном аграрном наукограде в стране. Объём инвестиций составил 20 миллиардов рублей. Также губернатор доложил, что вводится вторая очередь крупнейшего мукомольного завода в стране. Его мощность увеличится на 650 тонн в сутки.

— Это особенно важно с позиции глубокой переработки зерна и создания новой добавленной стоимости, рабочих мест. Потому что 3,5 миллиона тонн зерна производим, — отметил Никитин.

Глава Тамбовской области рассказал, что до конца года будет реализован проект по строительству оптово-распределительного центра хранения и первичной переработки плодоовощной продукции в единственном в регионе моногороде, получившем статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).