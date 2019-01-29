СКР проверяет строгого учителя, который провёл школьникам урок в противогазах

Детям было запрещено снимать средства защиты больше 40 минут. Таким образом педагог наказал их за опоздание.

Следователи заинтересовались скандальным инцидентом в одной из школ Улан-Удэ, где учитель заставил детей весь урок сидеть в противогазах. Данные сведения были подтверждены в ходе проверки, проведённой уполномоченным по правам ребёнка в Республике Бурятия.

По данным следствия, длительное пребывание в противогазе "могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних".

— Следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, связанные с оказанием в школе образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья учеников, — информирует пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что самому педагогу было объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. А директору проштрафившейся школы рекомендовали провести с учителями "разъяснительную работу о соблюдении прав учеников".

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в школе № 58 на уроке ОБЖ у седьмого класса. Со слов самих учеников, преподаватель запретил им снимать противогазы до самой перемены, наказав их за опоздание.