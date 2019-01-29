Обсудят развитие туризма. Путин завтра проведёт совещание с членами кабмина

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Обсудят развитие туризма. Путин завтра проведёт совещание с членами кабмина

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Побережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму. Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Президент России Владимир Путин завтра проведёт совещание с членами правительства. На заседании будут обсуждаться меры, направленные на развитие туризма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Основной темой встречи станет обсуждение мер по развитию туризма, — говорится в сообщении Кремля.

На совещании помимо туризма будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

С докладами выступят глава МЭР Максим Орешкин, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Минтранса Евгений Дитрих, а также министры по делам Северного Кавказа и развитию Дальнего Востока — Сергей Чеботарев и Александр Козлов.

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