Обсудят развитие туризма. Путин завтра проведёт совещание с членами кабмина

Президент России Владимир Путин завтра проведёт совещание с членами правительства. На заседании будут обсуждаться меры, направленные на развитие туризма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Основной темой встречи станет обсуждение мер по развитию туризма, — говорится в сообщении Кремля.
На совещании помимо туризма будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
С докладами выступят глава МЭР Максим Орешкин, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Минтранса Евгений Дитрих, а также министры по делам Северного Кавказа и развитию Дальнего Востока — Сергей Чеботарев и Александр Козлов.
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