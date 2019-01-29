На Урале полицейские отказались помочь раскрывшим кражу детям

Фёдор и Артём нашли похищенный велосипед, который уже успел продать злоумышленник.

Сотрудники отдела полиции № 8 в Екатеринбурге отказались помочь двум детям, которые самостоятельно нашли украденный велосипед и вора. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на маму одного из мальчиков Ольгу Кезик, адвоката по профессии.

Женщина рассказала, что у её 13-летнего сына Фёдора 21 января украли велосипед, который он припарковал около торгового центра "Академический". По словам Ольги, к зданию приехали полицейские и осмотрели место, на чём и остановились. Женщину возмутило то, что они даже не запросили видео с камер наблюдения, "хотя на записи всё четко видно".

При этом сам мальчик не сидел сложа руки. Вместе с двоюродным 11-летним братом Артёмом он смотрел объявления на "Авито" и нашёл свой велосипед, который уже успел продать вор.

— [Новым владельцем] оказался нормальный парень, он купил велосипед по объявлению за 8 тысяч. Согласился нам его вернуть, а также назвал продавца. Долго вызванивала участковую, которой расписали дело, но её телефон всегда недоступен. Когда я пригласила полицейских на встречу, где можно вернуть велосипед и задержать вора, они отказались, — возмущается женщина.

Ольга добавила, что полицейским дело раскрыли. Поскольку кражи велосипедов "совсем не раскрываются", правоохранители "могли отличиться, но им и этого не надо".