Топилин рассказал, когда не станет очередей в ясли

Очереди при определении детей в ясли будут устранены к 2021 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании Комитета Совфеда по социальной политике.

Во время заседания был поднят вопрос о том, что матери часто сталкиваются с проблемой определения детей от полутора до трёх лет в ясли и получения пособия по уходу за ребёнком.

— Что касается ситуации с яслями от полутора до трёх лет, то мы планируем иной способ, всё это заложено в федеральном бюджете. Это ликвидация очередей (в ясли) с полутора до трёх лет к 2021 году, — сказал Топилин.

Министр также отметил, что в рамках этой программы появятся дополнительные 255 тысяч мест в учреждениях для детей возрастом до трёх лет.

Ранее в Совфеде выступили за создание "домашних" детсадов и яслей в регионах.