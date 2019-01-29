В России могут разрешить ипотечные каникулы потерявшим работу гражданам

Совокупная продолжительность таких каникул может составить не более года, однако за один раз можно будет взять паузу в выплатах не более чем на шесть месяцев.

В Центробанке заявили, что некоторым категориям россиян могут разрешить ипотечные каникулы. Как сообщает РИА "Новости", речь может идти о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации — например, потерял работу.

При этом, по словам первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, о каникулах можно будет говорить в том случае, если сумма платежа превышает 50% текущего дохода. Он также отметил, что совокупная продолжительность таких каникул может составить не более года.

— Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев, — добавил Швецов.

Таким образом, каникулы по одному кредиту можно будет брать не один раз. В то же время заёмщикам будет предложено два варианта — полностью приостановить выплаты или только снизить их сумму. Как отметил Швецов, многие банки уже внедрили реструктуризацию в свою практику, при этом Центробанк предлагает эту практику распространить на весь рынок.

Это в то же время не потребует создания повышенных резервов банков: временное приостановление платежей — это не просрочка. Швецов добавил, что даже массовый уход на каникулы не скажется негативно, так как многие предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком.

Кроме того, Швецов заявил, что принятие закона об ипотечных каникулах может привести к снижению ставок.