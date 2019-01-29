"Молодёжка ОНФ" разъяснит россиянам детали "мусорной реформы"

"Молодёжка ОНФ" анонсировала информационную кампанию, чтобы разъяснить россиянам детали новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщил член центрального штаба ОНФ, руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

— "Молодёжка ОНФ" с 1 февраля развернёт информационную кампанию, в которой выступит коммуникатором между жителями городов, региональным оператором по сбору ТКО и муниципалитетами, — заявил Кастюкевич на пресс-конференции ОНФ по поводу "мусорной реформы".

Он отметил, что активисты ответят на вопросы граждан. Например, россиян беспокоит тема, связанная с тарифами на вывоз мусора, а также организацией работы региональных операторов.

— Переработка мусора — наша общая проблема. Инвестиции в данную реформу — это инвестиции в здоровье наших детей, — подытожил Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустит масштабную кампанию по контролю за ходом "мусорной реформы".