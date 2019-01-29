Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией

По его мнению, люди на Украине устали от войны и нужно выбирать нового президента с учётом этого.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его стране нужен холодный мир с Россией.

— Нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир, — сказал Порошенко в Киеве на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём" в Международном выставочном центре, где он, как ожидается, объявит о своём участии в выборах президента.

Порошенко добавил, что на Украине "люди устали от войны".

— Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего, — отметил президент Украины.

Ранее же президент Украины делал заявления, которые прямо противоречили этим — об обострении отношений с Россией.