В "случайном" показе записи Болтона о "солдатах в Колумбию" увидели тайный смысл

По мнению политолога, политик вполне мог нарисовать эту цифру ради дезинформации противников.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон мог намеренно оставить свой блокнот с пометкой о "тысячах солдат в Колумбию", чтобы "навести шорох". Такое предположение сделал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

— Болтон эту запись мог сделать специально и "случайно" подставить её под камеры для того, чтобы навести шорох, напугать и вызвать крайне нервозную реакцию, ну, например, у нас, в России. Потому что американцы рассчитали весь сценарий переворота в Венесуэле, как по нотам, — считает политолог.

По его мнению, Болтон вполне мог нарисовать эту цифру ради дезинформации противников, поскольку отправка американского военного контингента в Колумбию "совершенно со здравым смыслом не вяжется". Манойло объяснил, что для убеждения той части армии Венесуэлы, которая ещё не куплена за большие чемоданы долларов, достаточно объединённых сил Колумбии, Бразилии и ряда других стран региона.

— Бразильский спецназ уже шастает по Венесуэле. Дней пять назад его перебросили под Каракас, там они были замечены. Поэтому американцы в этих случаях никогда не рискуют, ни одним своим солдатом. Болтон, конечно, красавчик, несмотря на его усы и преклонный возраст, — заключил политолог.

Напомним, журналисты во время брифинга по ситуации в Венесуэле заметили в блокноте помощника президента США по нацбезопасности пометку "пять тысяч солдат в Колумбию". В Боготе прокомментировали произошедшее. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запись Болтона "наводит на многие мысли".