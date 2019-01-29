Во Владивостоке годовалая малышка отравилась гашишем родителей

В ходе осмотра квартиры полицейские не нашли наркотиков, однако тест показал, что мать употребляла марихуану.

Во Владивостоке в реанимацию попала годовалая девочка после отравления гашишным маслом, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Как отмечается, ребёнок живёт с родителями и старшим братом. В день инцидента родители принимали гостей. Они распивали слабоалкогольные напитки и позже решили употребить лёгкий наркотик.

— Мать увидела, что в руках у девочки находится пакет из-под гашишного масла. Через некоторое время самочувствие ребёнка ухудшилось, — говорится в сообщении.

С родителями провели воспитательную беседу, в отношении матери составили административные протоколы. В больнице сообщили, что здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Старшего ребёнка поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в США школьница отравила одноклассников печеньем с марихуаной.